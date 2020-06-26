Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 26 червня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,71 гривень за долар, курс купівлі до 26,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 29,94 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,6950 - 26,7150 грн/долар, євро 29,9197 - 29,9421 грн/євро, російський рубль 0,3835 - 0,3840 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6950 26,7150 EUR/UAH 29,9197 29,9421 RUB/UAH 0,3835 0,3840

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 25 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,7200 - 26,7400 грн/долар, євро 29,9718 - 29,9915 грн/євро, російський рубль 0,3858 - 0,3862 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,80 гривень за долар. Курс євро знизився на 6 копійок до 30,04 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,60 (26,59 - 25 червня), продажу - 26,80 (26,81 - 25 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,63 (29,67 - 25 червня), продажу - 30,04 (30,12 - 25 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,44 - 25 червня), продажу 3,87 (3,87 - 25 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 30 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,69 гривень за долар.

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 червня встановлено на такому рівні: 26,6922 гривень за 1 долар (-0,008 грн). При цьому курс долара на 26 червня становить 26,7002 гривень за 1 долар.