Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 8 травня 2019 року знизився на 9 копійок до 26,23 грн/долар, курс купівлі до 26,20 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 29,38 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,2000 - 26,2350 грн/долар, євро 29,3440 - 29,3805 грн/євро, російський рубль 0,4020 - 0,4029 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,2000 26,2350

EUR/UAH 29,3440 29,3805

RUB/UAH 0,4020 0,4029

Нагадаємо, 7 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,2800 - 26,3200 грн/долар, євро 29,3941 - 29,4389 грн/євро, російський рубль 0,4032 - 0,4039 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,24 грн/долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 травня встановлено на такому рівні: 2624,955 гривень за 100 доларів (-9,047 гривень).