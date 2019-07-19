Курс долара знижується на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 19 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 9 копійок до 25,96 гривень за долар, курс купівлі до 25,92 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 29,22 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,9200 - 25,9600 грн/долар, євро 29,1859 - 29,2283 грн/євро, російський рубль 0,4123 - 0,4131 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,9200 25,9600

EUR/UAH 29,1859 29,2283

RUB/UAH 0,4123 0,4131

Нагадаємо, 18 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,0450 - 26,0550 грн/долар, євро 29,2120 - 29,2345 грн/євро, російський рубль 0,4133 - 0,4141 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,03 грн/долар, що на 17 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 липня встановлено на такому рівні: 2603,0049 гривень за 100 доларів (+16,7962 гривень).