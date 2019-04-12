Курс долара знижується на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 12 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 26,72 грн/долар, курс купівлі до 26,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 30,14 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,6850 - 26,7200 грн/долар, євро 30,1060 - 30,1428 грн/євро, російський рубль 0,4131 - 0,4128 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6850 26,7200

EUR/UAH 30,1060 30,1428

RUB/UAH 0,4131 0,4128

Нагадаємо, 11 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7300 - 26,7600 грн/долар, євро 30,1247 - 30,1558 грн/євро, російський рубль 0,4147 - 0,4154 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,83 грн/долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 квітня встановлено на такому рівні: 2683,1419 гривень за 100 доларів (+6,6191 гривень).