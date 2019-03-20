Курс долара знижується на міжбанку

Фото: колаж (Pixabay)

Долар знизився на 12 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 13:30 20 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 12 копійок до 27,17 грн/долар, купівлі до 27,14 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 30,83 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,1800 - 27,2000 грн/долар, євро 30,8384 - 30,8556 грн/євро, російський рубль 0,4224 - 0,4232 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1400 27,1700

EUR/UAH 30,8120 30,8352

RUB/UAH 0,4218 0,4224

Нагадаємо, 19 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2400 - 27,2900 грн/долар, євро 30,9146 - 30,9686 грн/євро, російський рубль 0,4222 - 0,4231 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,16 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 березня, встановлений на такому рівні: 2716,083 гривень за 100 доларів (+2,894 гривень).