Курс долара знижується на міжбанку

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Міжбанківський курс опустився нижче рівня 27,80 грн/долар

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 31 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,74 грн/долар, купівлі 27,72 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 10 копек до 31,85 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,7400 - 27,7650 грн/долар, євро 31,9120 - 31,9380 грн/євро, російський рубль 0,4247 - 0,4253 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7200 27,7400

EUR/UAH 31,8281 31,8510

RUB/UAH 0,4201 0,4210

Нагадаємо, 30 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в 27,7250 - 27,7550 грн/долар, євро 31,6425 - 31,6712 грн/євро, російський рубль 0,4199 - 0,4206 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 31 січня встановлено на такому рівні: 2775,5525 гривень за 100 доларів (-1,6539 гривень).