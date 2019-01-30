Курс долара знижується на міжбанку

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Міжбанківський курс опустився нижче рівня 27,80 грн/долар

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 30 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,75 грн/долар, купівлі 27,72 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 31,71 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7700 - 27,8000 грн/долар, євро 31,7332 - 31,7560 грн/євро, російський рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7200 27,7500

EUR/UAH 31,6811 31,7127

RUB/UAH 0,4201 0,4210

Нагадаємо, 29 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7700 - 27,8000 грн/долар, євро 31,7332 - 31,7560 грн/євро, російський рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 січня встановлено на такому рівні: 2777,2064 гривень за 100 доларів (-1,8033 гривень).