Курс долара знижується на міжбанку

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Міжбанківський курс коливається нижче рівня 28 грн/долар

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 24 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,77 грн/долар, купівлі до 27,74 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок до 31,48 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: в діапазоні 27,9500 - 27,9800 грн/долар, євро 31,7344 - 31,7684 грн/євро, російський рубль 0,4199 - 0,4206 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7400 27,7700

EUR/UAH 31,4599 31,4884

RUB/UAH 0,4207 0,4214

Нагадаємо, 23 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7800 - 27,8300 грн/долар, євро 31,5775 - 31,6315 грн/євро, російський рубль 0,4192 - 0,4202 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 січня встановлено на такому рівні: 2770,3713 гривень за 100 доларів (-19,2125 гривень).