Курс долара знижується четвертий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 9 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 9 лютого 2022 року встановлено на такому рівні: 27,9619 гривень за 1 долар (-0,0379 грн). При цьому курс долара на 8 лютого становить: 27,9998 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 8 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 2 копійки до 27,94 гривень за долар, курс в покупці до 27,92 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 31,84 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.