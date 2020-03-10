Курс долара різко зріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:56 10 березня 2020 року різко злетів у порівнянні із закриттям попередньої сесії - до 25,35 гривні у продажу, додавши 34 копійки. Курс євро у продажу зріс на 42 копійки - до 28,80 гривні за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,3300 - 25,3500 грн/долар, євро 28,7774 - 28,8058 грн/євро, російський рубль 0,3515 - 0,3520 грн / рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,3300 25,3500 EUR/UAH 28,7774 28,8058 RUB/UAH 0,3515 0,3520

Відзначимо, 7 березня, перед довгими вихідними торги по долару закрилися в діапазоні 24,9800 - 25,0100 грн/долар, євро 28,3498 - 28,3838 грн/євро, російський рубль 0,3654 - 0,3660 грн/рубль.

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс на рівні 24,92 гривні за долар. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара зростає на тлі обвалу світових ринків і цін на нафту. Напередодні індекси провідних фондових бірж впали через різке зниження цін на Brent, яке є рекордним з 1991 року. Нафта, своєю чергою, подешевшала після зриву угоди країн-учасниць ОПЕК +, які мали домовитися про скорочення рівня видобутку.

РБК-Україна раніше писало, що аналітики прогнозують різкий стрибок курсу долара до кінця цього тижня. На їхню думку, курс долара може досягти позначки у 26 гривень.