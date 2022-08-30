Курс долара знову зростає: скільки коштує валюта в Україні 30 cерпня

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 серпня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 40,60 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок 40,70 гривень за євро, курс злотого знизився на 5 копійок до 8,50 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 30 серпня становить 36,554 гривень за євро (+0,0073 грн).

Нагадаємо, певний дефіцит валюти, який спостерігався в серпні 2022 року, був викликаний повільним відновленням експорту зернових і затримкою допомоги ЄС. При нормальних обставинах курс мав би становити 38-38, 5 гривень за долар, і у вересні ситуація може вирівнятися.

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