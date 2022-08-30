RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Курс долара знову зростає: скільки коштує валюта в Україні 30 cерпня

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 серпня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 40,60 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок 40,70 гривень за євро, курс злотого знизився на 5 копійок до 8,50 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 39,80 грн (39,75 - 29 серпня)
  • продаж - 40,60 грн (40,55 - 29 серпня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 39,65 грн (39,55 - 29 серпня),
  • продаж - 40,70 грн (40,65 - 29 серпня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,00 грн (8,00 - 29 серпня),
  • продаж - 8,50 грн (8,55 - 29 серпня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 30 серпня становить 36,554 гривень за євро (+0,0073 грн).

Нагадаємо, певний дефіцит валюти, який спостерігався в серпні 2022 року, був викликаний повільним відновленням експорту зернових і затримкою допомоги ЄС. При нормальних обставинах курс мав би становити 38-38, 5 гривень за долар, і у вересні ситуація може вирівнятися.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара