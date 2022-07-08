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Курс долара зростає: скільки коштує валюта в Україні 8 липня

Фото: курс долара виріс на 25 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 25 копійок до 35,90 гривень за долар. Курс євро не змінився - 36,75 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,00 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля-35,00 (34,85 - 7 липня),
  • продаж - 35,90 грн (35,65 - 7 липня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля-35,55 (35,55-7 липня),
  • продаж - 36,75 (36,75-7 липня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля-7,80 (7,80 - 7 липня),
  • продаж - 8,00 грн (8,00 - 7 липня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 8 липня становить 29,8107 гривень за євро (-0,0015 гривень).

Нагадаємо, за даними НБУ, емісія гривні тисне на валютний ринок. Це посилює ризики для фінансової стабільності

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Курс долара