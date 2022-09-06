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Долар продовжує дорожчати: скільки коштує валюта 6 вересня

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 вересня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 40,60 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 40,45 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Таким чином, Долар коштує на готівковому ринку дешевше долара.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля-39,75 грн (39,75-5 вересня)
  • продаж - 40,60 грн (40,55 - 5 вересня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля-39,40 грн (39,45-5 вересня),
  • продаж - 39,45 грн (39,50 - 5 вересня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля-8,00 грн (8,00-5 вересня),
  • продаж - 8,50 грн (8,50 - 5 вересня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 6 вересня становить 36,2614 гривень за євро (-0,2725 грн).

Нагадаємо, Національний банк України вирішив збільшити пропозицію в готівковому сегменті валютного ринку. Банкам з 6 вересня дозволили продавати більше валюти населенню.

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Курс долара