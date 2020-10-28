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Курс долара росте четвертий день поспіль

Автор: Олександр Білоус

Долар дорожчає після зниження минулого тижня

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,39 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3989 гривень за 1 долар (+0,0334 грн). При цьому курс долара на 28 жовтня становить 28,3655 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає четвертий день поспіль після зниження минулого тижня.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 28 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 28,38 гривень за долар, курс купівлі - 28,36 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 33,40 гривень за євро.

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З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 28 жовтня довідковий курс на рівні 28,39 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 27 жовтня (28,36 грн/долар).

Прогноз

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні необхідність платити щомісячні податки буде стимулювати продаж валюти. Це надасть додаткову підтримку курсом гривні до долара.

Прогноз погоди
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