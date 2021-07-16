Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 16 липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,23 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 32,16 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,2350 - 27,2550 грн/долар, євро 32,1427 - 32,1663 грн/євро, російський рубль 0,3668-0,3672 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 15 липня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,2600 - 27,2800 грн/долар, євро 32,2131 - 32,2367 грн/євро, російський рубль 0,3674 - 0,3759 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара падає третій день поспіль. Офіційний курс гривні до долара на 19 липня встановлено на такому рівні: 27,2301 гривень за 1 долар (-0,0169 грн). При цьому курс долара на 16 липня становить 27,2905 гривень за 1 долар.