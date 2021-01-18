Курс долара продовжив зростання на міжбанку на початку тижня

Курс долара на міжбанку в продаж 18 січня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 28,26 гривень за долар, курс купівлі до 28,23 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 34,11 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2300 - 28,2600 грн/долар, євро 34,0764 - 34,1126 грн/євро, російський рубль 0,3810 - 0,3815 грн/рубль.

Нагадаємо, 16 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1000 - 28,1800 грн/долар, євро 34,0195 - 34,0437 грн/євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 19 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,19 гривень за долар. Курс виріс на 14 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 січня встановлено на такому рівні: 28,1926 гривень за 1 долар (+0,1402 грн). При цьому курс долара на 18 січня становить: 28,0524 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара відновив зростання після стабілізації біля рівня 28 гривень.