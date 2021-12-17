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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Автор: Ілона Свиридова

Курс долара на відкритті міжбанку 17 грудня 2021 року станом на 10:10 у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії піднявся на три копійки - до 27,22 гривень за долар, курс в покупці - до 27,20 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку - до 30,81 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні: 27,2000 - 27,2200 грн/долар, євро 30,7958 - 30,8184 грн/євро, російський рубль 0,3686-0,3692 грн/рубль.

Відзначимо, 16 грудня торги закрилися в діапазоні: долар 27,1750 - 27,1950 грн/долар, євро 30,7811 - 30,8010 грн/євро, російський рубль 0,3691 - 0,3698 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс на 17 грудня 2021 року встановлено на рівні 27,19 гривень за долар. У порівнянні з попереднім банківським днем він не змінився.

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Курс долара