Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 26 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,14 гривень за долар, курс в покупці до 27,12 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 24 копійки до 30,64 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1200 - 27,1400 грн/долар, євро 30,6266 - 30,6492 грн/євро, російський рубль 0,3597-0,3602 грн/рубль.
Нагадаємо, 25 листопада торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,0500 - 27,0700 грн/долар, євро 30,3419 - 30,3617 грн/євро, російський рубль 0,3619 - 0,3625 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара оновив п'ятимісячний максимум. Національний банк України (НБУ) на 29 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,10 гривень за долар. Курс зріс на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.