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Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Новини » Економіка     25.06.2020 - 17:18
Курс долара продовжив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся вище рівня 26,70 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 24 червня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,74 гривень за долар, курс купівлі до 26,72 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 29,99 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,7200 - 26,7400 грн/долар, євро 29,9718 - 29,9915 грн/євро, російський рубль 0,3858 - 0,3862 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7200

26,7400

EUR/UAH

29,9718

29,9915

RUB/UAH

0,3858

0,3862

Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 24 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,6800 - 26,7100 грн/долар, євро 30,0557 - 30,0914 грн/євро, російський рубль 0,3859 - 0,3869 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 25 червня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 26,81 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 30,12 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,59 (26,53 - 24 червня), продажу - 26,81 (26,73 - 24 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,67 (29,72 - 24 червня), продажу - 30,12 (30,17 - 24 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,44 (3,44 - 24 червня), продажу 3,87 (3,87 - 24 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 26 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,70 гривень за долар.

Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 червня встановлено на такому рівні: 26,7002 гривень за 1 долар (+0,0493 грн). При цьому курс долара на 25 червня становить 26,6509 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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