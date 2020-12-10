Курс долара продовжив падіння і наблизився до рівня 28 гривень

Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,04 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 грудня встановлено на такому рівні: 28,0406 гривень за 1 долар (-0,0422 грн). При цьому курс долара на 9 грудня становить: 28,0828 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс знижується шостий день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 9 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 28,05 гривень за долар, курс купівлі до 28,03 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 34,01 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.