ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Новини » Фінанси    22.03.2019 - 10:41
Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку
Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подешевшав ще на 6 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 22 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 27,04 грн/долар, курс купівлі до 27,02 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 30,74 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,0200 - 27,0400 грн/долар, євро 30,7204 - 30,7444 грн/євро, російський рубль 0,4231 - 0,44239 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,0200    27,0400

EUR/UAH     30,7204    30,7444

RUB/UAH     0,4231      0,44239

Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Нагадаємо, 21 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0700 - 27,1050 грн/долар, євро 30,7758 - 30,8129 грн/євро, російський рубль 0,4243 - 0,4251 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,25 грн/долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 березня встановлено на такому рівні: 2725,6311 гривень за 100 доларів (+8,8432 гривень).

Курсу долара знизився на міжбанку Офіційний курс долара продовжує рости
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся