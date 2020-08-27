Курс долара призупинив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коливається біля рівня 27,50 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 27 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії не змінився - 27,48 гривень за долар, курс купівлі - 27,46 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 32,51 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,4600 - 27,4850 грн/долар, євро 32,4824 - 32,5120 грн/євро, російський рубль 0,3651 - 0,3656 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4600 27,4850 EUR/UAH 32,4824 32,5120 RUB/UAH 0,3651 0,3656

Відзначимо, 26 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,4550 - 27,4850 грн/долар, євро 32,4408 - 32,4762 грн/євро, російський рубль 0,3619 - 0,3625 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,38 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Як повідомляло РБК-Україна, глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що визнання банку "Аркада" неплатоспроможним не позначиться на банківській системі України, оскільки спеціалізований банк займав невелику частку.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,3/27,6 грн.