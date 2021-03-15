Курс долара припинив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 15 березня 2021 року в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,73 гривень за долар, курс купівлі - 27,71 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 33,06 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 11 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7150 - 27,7300 грн/долар, євро 33,0639 - 33,0818 грн/євро, російський рубль 0,3778 - 0,3781 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,7100 - 27,7300 грн/долар, євро 33,0386 - 33,0624 грн/євро, російський рубль 0,3787 - 0,3791 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 15 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 березня встановлено на такому рівні: 27,7305 гривень за 1 долар (-0,0181 грн). При цьому курс долара на 12 березня становить 27,7486 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.