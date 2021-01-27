Курс долара припинив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 27 січня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії не змінився - 28,19 гривень за долар, курс купівлі до 28,17 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 24 копійки до 34,03 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1700 - 28,1900 грн/долар, євро 34,0096 - 34,0309 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3718 грн/рубль.

Відзначимо, 26 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1700 - 28,1900 грн/долар, євро 34,2490 - 34,2734 грн/євро, російський рубль 0,3750 - 0,3754 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 січня встановлено на такому рівні: 28,1652 гривень за 1 долар (+0,0128 грн). При цьому курс долара на 27 січня становить: 28,1524 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження в попередній банківський день.