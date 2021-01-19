Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 19 січня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 28,16 гривень за долар, курс купівлі до 28,14 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 34,14 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 34,1169 - 34,1411 грн/євро, російський рубль 0,3809 - 0,3813 грн/рубль.

Нагадаємо, 18 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2300 - 28,2600 грн/долар, євро 34,0764 - 34,1126 грн/євро, російський рубль 0,3810 - 0,3815 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,15 гривень за долар. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 20 січня встановлено на такому рівні: 28,1544 гривень за 1 долар (-0,0382 грн). При цьому курс долара на 19 січня становить: 28,1926 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після різкого зростання напередодні.