Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 16 червня опустився до 26,75 гривень. Американська валюта на продажу втратила 6 копійок щодо гривні.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Водночас євро на міжбанку зміцнився у продажу на 8 копійок і торгується на позначці 30,31 гривень.

Сьогодні торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,7300 - 26,7500 грн/долар, євро 30,2931 - 30,3131 грн/євро, російський рубль 0,3836 - 0,3841 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7300 26,7500 EUR/UAH 30,2931 30,3131 RUB/UAH 0,3836 0,3841

Відзначимо, 15 червня, торги закрилися в діапазоні 26,7800 - 26,8100 грн/долар, євро 30,2024 - 30,2336 грн/євро, російський рубль 0,3814 - 0,3822 грн/рубль

Нагадаємо, Національний банк України на 16 червня встановив офіційний курс на позначці 26,84 гривень за долар, що на 11 копійок більше порівняно з кінцем попереднього тижня.

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна може відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонду до 2023 року; крім того, уряд сподівається домогтися високого рейтингу інвестиційного класу.