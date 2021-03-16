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Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продаж 16 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередній сесії зріс на 14 копійок до 27,76 гривень за долар, курс купівлі до 27,74 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 33,05 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7400 - 27,7600 грн/долар, євро 33,0327 - 33,0566 грн/євро, російський рубль 0,3814 - 0,3818 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 15 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,6100 - 27,6250 грн/долар, євро 32,9359 - 32,9483 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 17 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,65 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 березня встановлено на такому рівні: 27,6525 гривень за 1 долар (+0,0091 грн). При цьому курс долара на 16 березня становить 27,6434 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження протягом двох днів підряд.

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