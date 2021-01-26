Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 26 січня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,19 гривень за долар, курс купівлі до 28,17 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 34,27 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1700 - 28,1900 грн/долар, євро 34,2490 - 34,2734 грн/євро, російський рубль 0,3750 - 0,3754 грн/рубль.

Зазначимо, 25 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1500 - 28,1700 грн/долар, євро 34,1262 - 34,1448 грн/євро, російський рубль 0,3718 - 0,3722 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 27 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,15 гривень за долар. Курс знизився на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 січня встановлено на такому рівні: 28,1524 гривень за 1 долар (-0,0141 грн). При цьому курс долара на 26 січня становить: 28,1665 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання в попередній банківський день.