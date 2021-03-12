Курс долара перейшов до зростання

Національний банк України (НБУ) на 12 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,74 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Офіційний курс гривні до долара на 12 березня встановлено на такому рівні: 27,7486 гривень за 1 долар (+0,0470 грн). При цьому курс долара на 11 березня становить 27,7016 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 11 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,71 гривень за долар, курс купівлі до 27,69 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 33,08 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.