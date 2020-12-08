ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Курс долара падає четвертий день поспіль

Київ, Вівторок 08 грудня 2020 07:45
Курс долара падає четвертий день поспіль
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав ще на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 8 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,23 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 грудня встановлено на такому рівні: 28,2394 гривень за 1 долар (-0,0519 грн). При цьому курс долара на 7 грудня становить: 28,2913 гривень за 1 долар.

Курс долара падає четвертий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс знижується четвертий день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.

Курс долара падає четвертий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 7 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,29 гривень за долар, курс купівлі до 28,27 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 34,29 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News

Курс долара Новини України Економіка курс НБУКурс гривніКурс долара

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся