Курс долара на міжбанку знижується третій день поспіль

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 28,30 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 7 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,29 гривень за долар, курс купівлі до 28,27 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 34,29 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2700 - 28,2900 грн/долар, євро 34,2620 - 34,2903 грн/євро, російський рубль 0,3811 - 0,3815 грн/рубль.

Відзначимо, 4 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2450 - 28,2650 грн/долар, євро 34,3346 - 34,3589 грн/євро, російський рубль 0,3824 - 0,3828 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 7 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,29 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 грудня, встановлений на такому рівні: 28,2913 гривень за 1 долар (-0,0125 грн). При цьому курс долара на 4 грудня становить: 28,3038 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знижується третій день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.