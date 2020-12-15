Курс долара оновив тримісячний мінімум

Національний банк України (НБУ) на 16 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 грудня встановлено на такому рівні: 27,759 гривень за 1 долар (-0,1071 грн). При цьому курс долара на 14 грудня становить: 27,8661 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму за три місяці. Востаннє нижче курс був 8 вересня - 27,7509 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 15 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,81 гривень за долар, курс купівлі до 27,79 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 33,75 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.