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Курс долара знову оновив мінімум з березня 2020 року

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Київ, Понеділок 08 листопада 2021 16:14
Курс долара знову оновив мінімум з березня 2020 року Фото: курс долара знову опустився (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Національний банк України (НБУ) на 9 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,02 гривень за долар. Курс на дві копійки нижчий в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Офіційний курс гривні до долара на 9 листопада встановлено на такому рівні: 26,08 гривень за 1 долар (-0,02). При цьому курс долара на 8 листопада становив 26,10 гривень за 1 долар.

Курс долара знову оновив мінімум з березня 2020 року

Фото: курси валют на 9 листопада (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс тримається на мінімумах за більш ніж півтора року. Зокрема, на позначці 26,08 гривень за долар курс було зафіксовано 16 березня 2020 року.

Курс долара знову оновив мінімум з березня 2020 року

Фото: динаміка курсу гривні до іноземних валют

Міжбанк

Сьогодні міжбанк відкрився зниженням курсу долара у продажу до 26,10 гривень за долар, в покупці - до 26,09 гривень за долар. Курс євро, навпаки, продемонстрував зростання до 30,17 гривень за євро у продажу.

Протягом дня курс долара на міжбанку стабільно знаходиться на позначці 26,10 гривень.

Прогноз

Як розповів у коментарі РБК-Україна старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб, на цьому тижні очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Зокрема, долар на міжбанку може торгуватися на позначках близько 25,95 гривень, а готівковий долар в банках - близько 25,9/26,1 гривень.

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