Курс долара трохи зріс на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 28,20 гривень, євро - біля рівня 34,60 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 30 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,23 гривень за долар, курс купівлі до 28,21 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 34,62 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2100 - 28,2350 грн/долар, євро 34,5967 - 34,6245 грн/євро, російський рубль 0,3811 - 0,3816 грн/рубль.

Відзначимо, 29 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1900 - 28,2150 грн/долар, євро 34,5750 - 34,6056 грн/євро, російський рубль 0,3824 - 0,3829 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 30 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 30 грудня встановлено на такому рівні: 28,2605 гривень за 1 долар (-0,1063 грн). При цьому курс долара на 29 грудня становить: 28,3668 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після невеликого зростання напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, до кінця року курс може залишитися близько рівня 28,20 гривень за долар.