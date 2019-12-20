Курс долара трохи зріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 20 грудня 2019 року виріс на 2 копійки до 23,32 гривень за долар, курс купівлі до 23,30 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 25,84 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,3000 - 23,3250 грн/долар, євро 25,8233 - 25,8487 грн/євро, російський рубль 0,3746 - 0,3751 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,3000 23,3250 EUR/UAH 25,8233 25,8487 RUB/UAH 0,3746 0,3751

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,2800 - 23,3050 /долар, євро 25,8896 - 25,9151 грн/євро, російський рубль 0,3731 - 0,3736 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 20 грудня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 23,35 гривень за долар, курс євро знизився на 8 копійок до 25,99 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,14 (23,22 - 19 грудня), продажу - 23,35 (23,40 - 19 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,64 (25,73 - 19 грудня), продажу - 25,99 (26,07 - 19 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,46 - 19 грудня), продажу 3,77 (3,78 - 19 грудня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,32 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 грудня встановлено на такому рівні: 2332,5284 гривень за 100 доларів (-4,8768 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 20 грудня - 2337,4052 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.