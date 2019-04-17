Курс долара трохи зріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 17 квітня 2019 року виріс на 2 копійки до 26,74 грн/долар, курс купівлі до 26,71 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 30,22 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,7100 26,7400 грн/долар, євро 30,1903 - 30,2242 грн/євро, російський рубль 0,4176 - 0,4183 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7100 26,7400

EUR/UAH 30,1903 30,2242

RUB/UAH 0,4176 0,4183

Нагадаємо, 16 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7000 - 26,7200 грн/долар, євро 30,1603 - 30,1802 грн/євро, російський рубль 0,4145 - 0,4151 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,68 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 квітня встановлено на такому рівні: 2668,7575 гривень за 100 доларів (-3,4702 гривень).