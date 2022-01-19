Курс долара трохи знизився після досягнення річного максимуму

Національний банк України (НБУ) на 20 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,40 гривень за долар. Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знизився після того, як напередодні він виріс до максимуму за рік.

Офіційний курс гривні до долара на 20 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 28,4038 гривень за 1 долар (-0,0063 грн). При цьому курс долара на 19 січня становить: 28,4101 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 19 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 1 копійку до 28,38 гривень за долар, курс в покупці - 28,36 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 32,15 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/2,6 грн.