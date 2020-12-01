Курс долара на початку грудня відновив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 1 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,52 гривень за долар, курс купівлі до 28,50 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 34,14 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,5050 - 28,5250 грн/долар, євро 34,1176 - 34,1415 грн/євро, російський рубль 0,3733 - 0,3737 грн/рубль.

Відзначимо, 30 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,4950 - 28,5100 грн/долар, євро 34,1769 - 34,1948 грн/євро, російський рубль 0,3743 - 0,3747 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,49 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 1 грудня встановлено на такому рівні: 28,4962 гривень за 1 долар (+0,0281 грн). При цьому курс долара на 30 листопада становить: 28,4681 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає дев'ятий день поспіль.

Прогноз

протягом тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,5/28,7 грн.