Курс долара на міжбанку виріс до 28,16 грн/долар

Національна валют знову почала дешевшати

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 23 жовтня 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 6 копійок до 28,16 грн/долар, курс купівлі зріс на 6 копійок - до 28,14 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 32,24 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 32,2203 - 32,2432 грн/євро, російський рубль 0,4304 - 0,4310 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1400 28,1600

EUR/UAH 32,2203 32,2432

RUB/UAH 0,4304 0,4310

Нагадаємо, 22 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 28,0800 - 28,1000 грн/долар, євро 32,2358 - 32,2475 грн/євро, російський рубль 0,4298 - 0,4306 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,08 грн/долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня встановлено на такому рівні: 2808,0405 гривень за 100 доларів (-10,1596).