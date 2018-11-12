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Курс долара на міжбанку виріс до 27,91 грн/долар

Новини » Фінанси    12.11.2018 - 10:38
Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар дорожчає на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 12 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 3 копійки до 27,91 грн/долар, курс купівлі зріс до 27,88 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 22 копійки 31,39 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 27,8800 - 27,9100 грн/долар, євро 31,3594 - 31,3903 грн/євро, російський рубль 0,4125 - 0,4133 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8800    27,9100

EUR/UAH     31,3594    31,3903

RUB/UAH     0,4125       0,4133

Курс долара на міжбанку виріс до 27,91 грн/долар

Нагадаємо, 9 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,8550 - 27,8800 грн/долар, євро 31,5931 - 31,6187 грн/євро, російський рубль 0,4128 - 0,4134 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 листопада встановлено на такому рівні: 2789,1641 гривень за 100 доларів (-3,5093 гривень).

Курс долара на міжбанку знизився до 27,88 грн/долар НБУ на 12 листопада встановив курс гривні на рівні 27,89 грн/долар
Теми: Курс долара
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