Курс долара на міжбанку виріс до 27,46 гривень за долар

Євро на міжбанку виріс на 8 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 14 серпня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії підвищився на 8 копійок - до 27,46 грн/дол, курс купівлі підвищився до 27,42 грн/дол. Курс євро в продажу зріс на 10 копійок - до 31,33 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару розпочались в діапазоні 27,3800 - 27,4300 грн/долар, євро 31,2624 - 31,3140 грн/євро, російський рубль 0,4095 - 0,4105 грн/рубль.

Станом на 13:30 валютні торги проходили в такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,4200 27,4600

EUR/UAH 31,2644 31,3373

RUB/UAH 0,4018 0,4117

Нагадаємо, 13 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,3400 -27,3800 грн/долар, євро 31,1897 - 31,2354 грн/євро, російський рубль 0,4038 - 0,4046 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем, 13 серпня, послабив курс гривні до 27,34 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2734,4448 гривні за 100 доларів (+9,8808);

3118,0874 гривні за 100 євро (-3,1731).