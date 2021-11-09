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Курс долара на міжбанку впритул наблизився до позначки 26 гривень

Автор: Ілона Свиридова

На відкритті міжбанківського валютного ринку 9 листопада 2021 року курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився ще на 1 копійку - до 26,08 гривень за долар, в покупці - до 26,06 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на три копійки-до 30,22 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні: долар 26,0600 - 26,0800 грн/долар, євро 30,2087 - 30,2293 грн/євро, російський рубль 0,3653 - 0,3659 грн/рубль.

Зазначимо, торги 8 листопада закрилися в діапазоні: долар 26,0750 - 26,0950 грн/долар, євро 30,1818 - 30,2049 грн/євро, російський рубль 0,3653-0,3658 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на сьогодні встановив офіційний курс на рівні 26,08 гривень за долар. Це ще на дві копійки нижче, ніж вчора, і є мінімальним значенням з середини березня 2020 року.

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Курс долара