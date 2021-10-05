RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Курс долара на міжбанку впав до рівня 26,50 гривень

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 5 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,50 гривень за долар, курс в покупці до 26,48 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 30,72 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,4800 - 26,5000 грн/долар, євро 30,6982 - 30,7214 грн/євро, російський рубль 0,3648-0,3652 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару 4 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,5000 - 26,5200 грн/долар, євро 30,8142 - 30,8321 грн/євро, російський рубль 0,3652 - 0,3658 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 5 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,57 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євроКурс рубля