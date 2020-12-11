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Курс долара на міжбанку впав нижче 28 гривень

Автор: Олександр Білоус

Долар коштує дешевше 28 гривень, євро - дешевше 34 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 11 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,99 гривень за долар, курс купівлі до 27,97 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 33,93 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9700 - 27,9900 грн/долар, євро 33,9154 - 33,9397 грн/євро, російський рубль 0,3814 - 0,3818 грн/рубль.

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Зазначимо, 10 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,0300 - 28,0500 грн/долар, євро 34,0592 - 34,0835 грн/євро, російський рубль 0,3828 - 0,3832 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,07 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 грудня встановлено на такому рівні: 28,075 гривень за 1 долар (+0,0344 грн). При цьому курс долара на 10 грудня становить: 28,0406 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс виріс після зниження протягом шести днів поспіль.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.

Прогноз погоди
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