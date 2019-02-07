Курс долара на міжбанку стабілізувався нижче рівня 27 грн/долар

Міжбанківський курс долара стабільний

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 7 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,99 грн/доллар, в покупке 26,96 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 31,59 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,9500 - 27,0000 грн/доллар, евро 30,5909 - 31,6450 грн/евро, российский рубль 0,4079 - 0,4089 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9600 26,9900

EUR/UAH 30,5564 30,5904

RUB/UAH 0,4077 0,4084

Напомним, 6 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9800 - 27,0150 грн/доллар, евро 30,7167 - 30,7484 грн/евро, российский рубль 0,4097 - 0,4107 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,96 грн/доллар, что на 25 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 февраля установлен на таком уровне: 2696,4088 гривен за 100 долларов (-25,1766 гривен).