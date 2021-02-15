RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Курс долара на міжбанку наблизився до рівня 28 гривень

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 12 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 9 копійок до 27,99 гривень за долар, курс купівлі до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 24 копійки до 33,96 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Популярні новини
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень 07 лютого 2021
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень 14 лютого 2021
Місія МВФ завершила роботу. Про перегляд програми не домовилися 13 лютого 2021
Курс долара продовжив падіння на міжбанку 05 лютого 2021
НКРЕКП ігнорувала численні попередження про нехватку вугілля на ТЕС, - "Радіо Свобода" 08 лютого 2021
Пенсійний вік для частини українців підвищується з 1 квітня: кого це торкнеться 10 лютого 2021
У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів 05 лютого 2021
Вітренко пояснив, чому населенню не продають газ за собівартістю 13 лютого 2021
Суд залишив без руху позов Боголюбова щодо повернення акцій ПриватБанку 08 лютого 2021
Курс долара впав до мінімуму з середини грудня 05 лютого 2021

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9700 - 27,9900 грн/долар, євро 33,9499 - 33,9742 грн/євро, російський рубль 0,3820 - 0,3825 грн/рубль.

Нагадаємо, 12 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,8800 - 27,9000 грн/долар, євро 33,7152 - 33,7394 грн/євро, російський рубль 0,3766 - 0,3770 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 лютого встановлено на такому рівні: 27,844 гривень за 1 долар (+0,0056 грн). При цьому курс долара на 12 лютого становить: 27,8384 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль після зниження протягом семи робочих днів, коли він опустився до мінімуму з вересня минулого року.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
Читайте також
Курс долара зростає третій день поспіль
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Прогноз погоди