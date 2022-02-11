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Курс долара на міжбанку піднявся вище 28 гривень

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 11 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 15 копійок до 28,06 гривень за долар, курс в покупці до 28,04 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 31,95 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,0400 - 28,0600 грн/долар, євро 31,9347 - 31,9575 грн/євро, російський рубль 0,3691-0,3695 грн/рубль.

Нагадаємо, 10 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,8900 - 27,9100 грн/долар, євро 31,8169 - 31,8397 грн/євро, російський рубль 0,3737 - 0,3743 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 14 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,03 гривень за долар. Курс зріс на 16 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

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