Курс долара на міжбанку піднявся вище 28 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 17 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 6 копійок до 28,07 гривень за долар, курс в покупці - 28,05 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 32,06 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,0500 - 28,0700 грн/долар, євро 32,0443 - 32,0671 грн/євро, російський рубль 0,3680 - 0,3684 грн/рубль.

Курс НБУ

Нагадавши, курс долара оновив максимум з квітня минулого року. Національний банк України (НБУ) на 17 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/2,6 грн.