ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс долара на міжбанку знову піднявся вище 28 гривень

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 10:15
Курс долара на міжбанку знову піднявся вище 28 гривень Фото: курс долара на міжбанку піднявся вище 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 16 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,01 гривень за долар, курс купівлі до 27,99 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,49 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,9900 - 28,0100 грн/долар, євро 33,4788 - 33,4999 грн/євро, російський рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку знову піднявся вище 28 гривень

Нагадаємо, 15 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9800 - 28,000 грн/долар, євро 33,5060 - 33,5272 грн/євро, російський рубль 0,3664 - 0,3668 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 квітня встановлено на такому рівні: 27,9592 гривень за 1 долар (-0,0173 грн). При цьому курс долара на 15 квітня складає: 27,9765 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після того, як напередодні він піднявся вище 28 гривень.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
Зеленський про війська РФ на кордоні України: хочуть, щоб ми боялись і провокують
Зеленський про війська РФ на кордоні України: хочуть, щоб ми боялись і провокують
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу