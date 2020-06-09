ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара на міжбанку перейшов до зростання

Новини » Економіка     09.06.2020 - 17:12
Курс долара на міжбанку перейшов до зростання
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 9 червня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,66 гривень за долар, курс купівлі до 26,64 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 30,26 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,6450 - 26,6650 грн/долар, євро 30,2447 - 30,2674 грн/євро, російський рубль 0,3878 - 0,3883 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,6450

26,6650

EUR/UAH

30,2447

30,2674

RUB/UAH

0,3878

0,3883

Курс долара на міжбанку перейшов до зростання

Торги по долару на міжбанку 5 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,5800 - 26,6100 грн/долар, євро 30,0354 - 30,0666 грн/євро, російський рубль 0,3886 - 0,3893 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 26,72 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 30,11 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,49 (26,53 - 5 червня), продажу - 26,72 (26,77 - 5 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,60 (29,69 - 5 червня), продажу - 30,11 (30,26 - 5 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,41 (3,41 - 5 червня), продажу 3,88 (3,88 - 5 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 10 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,64 гривень за долар.

Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 червня встановлено на такому рівні: 26,6412 гривень за 1 долар (+0,0407 грн). При цьому курс долара на 9 червня становить 26,6005 гривень за 1 долар.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся